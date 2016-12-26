立院審查婚姻平權法案 許毓仁轟民進黨沒魄力

國民黨立委許毓仁嗆「執政黨沒有魄力」，指蔡總統以婚姻平權當政見，是對一整個世代的欺騙。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-12-26 10:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查民進黨立委尤美女「民法部分條文修正草案」等4版本婚姻平權法案。大體討論中，立法院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委張宏陸都指出，立委的工作是解決問題，但婚姻平權議題在立院、社會都沒共識；國民黨立委許毓仁則嗆「執政黨沒有魄力」，指蔡總統以婚姻平權當政見，是對一整個世代的欺騙。

目前婚姻平權法案共4個版本，皆於民法內處理。民進黨立委尤美女版「民法親屬編部分條文修正草案」、國民黨立委許毓仁版「民法第1138條及第1223條條文修正草案」及時代力量黨團版「民法部分條文修正草案」為直接修正民法972條等相關條文，民進黨立委蔡易餘「民法親屬編增訂部分條文草案」則是另闢「同性婚姻」專章處理。

柯建銘表示，民進黨團對此沒有黨版，而立委的工作是解決問題，民法修正、專法都各自有許多版本，不過目前社會與立院都沒有共識；他也提到，假如修改民法，後續就要修正其他112種相關法律，「立法院每天都在忙這個，社會吵翻天」；他也指出，專法不是一種歧視，希望各界不要互相詆毀、攻擊、貼標籤。

張宏陸則說，婚姻平權議題在台灣出現很大爭議，若任何法案通過將造成台灣撕裂或對立，身為立法者應好好思考，若在立院沒共識，通過的法案是否就是完整妥善的法案？他也指出，行政院也應該提出版本，從各種角度來討論，「都等十幾二十年，大家不差這幾個月」，盼有全國人民能接受的折衷法案。

許毓仁則批評執政黨沒有魄力，指總統蔡英文將婚姻平權當做政見，是對一整個世代的欺騙，他也質疑，竟有綠委認為立專法才是社會共識，「執政者的承擔和魄力在哪裡？」若民進黨連自己強力推動的價值都不能捍衛，應如何執政？

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