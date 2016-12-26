農委會被黑吃黑 柯：北農人事打不過張榮味就跑

2016-12-26 10:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早接受台北之音蔻蔻早餐專訪，談到台北農產運銷公司人事之爭，柯文哲表示，北農前董事長許長仁被拔掉後，農委會去接觸前雲林縣長張榮味人馬、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗，由陳擔任代理董事長，陳坐上去不肯下來，農委會被黑吃黑，「結果（農委會）打不過就跑掉了」。

柯文哲說，520後有一天，農委會主委曹啟鴻、民進黨秘書長洪耀福來找他，要換掉北農總經理韓國瑜，講完後就派農委會官股常董劉聖鴻處理後續事宜。柯說，北農七席常董，農委會一上台，就把他們兩席（馬政府常董）換掉，所以七席剩五席，另外五席有三席由張榮味掌握、一席北市府董事長、一席中立，可以換掉市府董事長。

柯文哲表示，為了息事寧人、讓大家不要吵架，他將董事長讓出來，他不是因為張榮味換掉許長仁，但坦言不知道張榮味有沒有叫許長仁辭職；後來三方選出一個可接受的內定董事長，即市府現任常董林秋慧「那就是魁儡」。他也希望，不要故意投票去把韓國瑜開除、這很難看，他願意犧牲一個北市府顧問給韓，大家都有面子。

柯文哲接著爆料，但農委會沒有照講好的去做，跑去跟陳益宗接觸，開臨時常董會，把董事長換成陳益宗，「結果就被黑吃黑了，陳坐上去（董事長）後不肯下來」、「神經病！陳益宗是我去接觸的嗎？我根本不曉得有這個人」

周玉蔻追問是否因此事跟新潮流翻臉？柯文哲回應，「我就很生氣，事情都你們惹出來，打不過（張榮味）就跑掉」，他只好善後，現在打給農委會北農官股常董代表劉聖鴻，劉都不接電話。

不過，柯文哲會後被媒體詢問稍早說新潮流打不過就跑掉，是否擔心跟新潮流翻臉？柯文哲尷尬回應「我剛剛這樣講嗎？」