婚姻平權修法 台灣民意民調：56％反對修民法

有媒體報導指出，台灣民意基金會今天公布一份民調，民調結果顯示有56%民眾反對同性婚姻民法化，僅有37.8%民眾贊成。（資料照，記者方志賢攝）

2016-12-26 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕立院司法及法制委員會今日審查《民法》婚姻平權修正法案，有媒體報導指出，台灣民意基金會今天公布一份民調，民調結果顯示有56%民眾反對同性婚姻民法化，僅有37.8%民眾贊成。

綜合媒體報導，台灣民意基金會今天公布民調，在「是否贊成同性婚姻民法化？」的問題上，只有37.8%的受訪者贊成，但有56%的民眾反對。另外，在成立專法的問題，民調顯示有44%民眾贊成，反對的則有43.9%，幾乎打平。

關於同性婚姻合法化的立法時機，民調結果顯示，有高達70.7%民眾認為不必現在就急著立法通過，僅有22.9%民眾認為需要。

本次調查是台灣民意基金會委託山水民意研究公司在12月20與21日，以電話抽樣方式，訪問全國20歲以上成年人，有效樣本1097人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.96個百分點。