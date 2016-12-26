遼寧號逼近？國安局：未往台灣海峽、進入南海

2016-12-26 10:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊，昨天首度穿越第一島鏈，航行至西太平洋海域進行海空作戰訓練。國安局副局長周美伍今在立院證實此事，並表示該艦隊已經通過巴士海峽、進入南海，沒有轉往台灣海峽，強調「我方完全掌握」。

國防部今晨證實，中共「遼寧號」航空母艦由5艘作戰艦護衛下，於昨晚8時沿我國東南防空識別區外20海浬經巴士海峽航行。

立法院外交委員會今邀請外交部、國安局與陸委會，就台聖斷交事件進行專案報告並備質詢。由於中國「遼寧號」逼近我方海域，民進黨立委羅致政質詢時問及此事，詢問國安局「遼寧號」現在位置？周美伍說，上午8點鐘時，「遼寧號」距離台灣最南端210度方向（南南西）130浬到150浬，往西南方向的南海前進，「沒有往台灣海峽方向」。惟國防部表示，「遼寧號」9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬續向西南航行，我均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。

周美伍說明，中國此次演訓，護衛艦艇數量超過過去25次的航訓。該編隊23日在渤海進行操演，24日在浙江外海，進行一般操演，爾後從宮古海峽往下，接近菲律賓海域，由東南方往西南方，「昨天晚上通過巴士海峽」，往南海方向前進。周美伍強調「我方完全掌握狀況」。

羅致政詢問美軍航空母艦是否在附近？周美伍對美軍相關動作皆回答「我不了解」，稍後又說「有掌握」。至於中國演習時間多長、「遼寧號」何時北返、是否會再經過台灣東部等，周美伍均無正面回應。