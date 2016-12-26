68％支持「川蔡通話」過半台灣人卻不欣賞川普

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於12月初的「川蔡通話」，68％的人支持，但有50.4％的台灣人不欣賞川普。（記者鍾麗華攝）

2016-12-26 10:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣民意基金會今天公布最新民調，上任7個月的蔡英文，聲望一共下降31.9個百分點，到12月底只剩38％；不過，對於12月初的「川蔡通話」，68％的人支持，但有50.4％的台灣人不欣賞川普。

民調顯示，與520剛就任時69.9％相比，上任7個月的蔡英文聲望只剩38％；不贊同她處理國家大事的方式者有43.4％，已超過贊同她的人5.7個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，交叉的缺口持續擴大，證實「領導的危機」在加劇當中。

12月3日蔡總統打了一通祝賀的電話給美國新當選的總統川普，消息傳出，驚動全球。對此，民調顯示，24％非常贊成、43.9％還算贊成、12.8％不太贊成、8.6％一點也不贊成、5.6％沒意見、5％不知道、拒答。換言之，有6成8的人贊成蔡總統打這通電話，但也有2成1的人反對。游盈隆說，蔡總統在這個時間點上做了一件讓絕大多數台灣人高興的事情。

被問到「是否欣賞美國新總統川普這個人？」4.5％非常欣賞、26.4％還算欣賞，33.6％不太欣賞、16.8％一點也不欣賞、6％沒意見、12.6％不知道、拒答。整體而言，有30.9％的台灣人欣賞川普，但有50.4％的台灣人不欣賞。

「川蔡通話」後，共機繞台飛行示警，對國軍防衛台灣的能力有信心的只有2成9，沒有信心的人高達6成6，游盈隆表示，這是非常嚴重的事，有關當局應該深入了解原因。至於蔡英文處理兩岸關係表現的人，有44.5％滿意，但不滿意的有48.2％。不滿意者仍然超過滿意者3.7個百分點。

本次調查是12月20與21日，以電話抽樣，訪問全國20歲以上成年人，有效樣本1097人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.96個百分點。