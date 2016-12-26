今審婚姻平權法 釋昭慧臉書PO文力挺喊加油！

2016-12-26 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會，今日審查《民法》婚姻平權修正法案，挺同人士、玄奘大學教授釋昭慧，繼昨日在臉書分享婚姻平權的相關文章後，稍早也更新動態，表示雖有事無法親臨現場，但是「今天的心，懸在立法院外」。

釋昭慧除在臉書上分享轉載，台灣史上首次同婚法逐條審查，以及稍早挺、反同團體對峙的新聞，同時也寫下，雖然在校進行錄影教學，並主持會議，無法分身到達現場，「但是今天的心，懸在立法院外」。並在末尾加註，「同志們加油！你們辛苦了！」，替挺同團體打氣。

另外，釋昭慧昨日也在審查前夕，於臉書分享婚姻平權的觀點投書，並寫下「同性戀者在納粹集中營裡，排在優先滅絕的第二順位！」，還摘錄部分內容，包括反同團體有時甚至用民主倒退、納粹、威權復辟等，指責人們對平權的堅持，並連結到過去納粹對同志迫害的歷史等，再度力挺婚姻平權的主張。