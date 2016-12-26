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悔與趙藤雄打口水戰？ 柯P坦言就是笨

2016-12-26  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，談到與遠雄集團這些日子以來的針鋒相對，柯文哲自認犯錯的地方在於不該和趙藤雄打口水戰，坦言「素人從政就是笨」。

柯文哲指出，遠雄不但自大巨蛋建照通過後就沒有按圖施工，甚至還問說「以前可以不按圖施工，為什麼現在不行？」柯P說聽到後不知該怎麼回答。

柯文哲提到，目前大巨蛋的問題，主要是在內政部營建署台灣建築中心的「防火避難性能審查」，認為營建署花兩年時間審不過和他無關，他也批評遠雄，一開始說好的容納人數是6萬，後來卻變成14萬。

柯文哲認為，自己在大巨蛋爭議中犯的最大錯誤，就是和趙藤雄打口水戰，當時應該只要回說，「請趕快通過台灣建築中心的審查」就好，坦言他們這種素人從政就是笨。

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  • 台北市長柯文哲26日接受台北之音蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲26日接受台北之音蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪。（記者簡榮豐攝）

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