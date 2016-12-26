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民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法

挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，許多挺同民眾參與，一同傳遞巨幅彩虹旗守護法案。（記者張嘉明攝）

2016-12-26  09:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查民進黨立委尤美女「民法部分條文修正草案」等4版本婚姻平權法案，民進黨籍召委尤美女會前受訪表示，今是本會期最後一週，一定要依照11月17日委員會決議，將各版本修法送出委員會。

法務部長邱太三會前受訪則說，法務部沒有任何立場，尊重立院逐條審查結果。

目前婚姻平權法案共4個版本，其中民進黨立委尤美女版「民法親屬編部分條文修正草案」、國民黨立委許毓仁版「民法第1138條及第1223條條文修正草案」及時代力量黨團版「民法部分條文修正草案」為直接修正民法972條等相關條文，民進黨立委蔡易餘「民法親屬編增訂部分條文草案」則是另闢「同性婚姻」專章處理。

正、反方今都號召群眾集結立法院，警方嚴厲戒備，對於若爆發衝突是否就停止審查？尤美女表示，台灣是個成熟民主社會，大家的聲音在這段時間都已聽到，希望今天大家和平理性，留給立院理性辯論、專業的立法空間。

對於法務部將擬定同性伴侶法，邱太三表示期程不變，原則上明年二月底就會提出。

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挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，許多挺同民眾參與，一同傳遞巨幅彩虹旗守護法案。（記者張嘉明攝）

護家盟在中山南路集結。（記者陳志曲攝）

護家盟在中山南路集結。（記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 反同 婚姻平權 挺同 民法修正案 邱太三
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標題：民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法


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