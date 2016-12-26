| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 政治

反同喊話要公投 尤美女：我們無權決定別人的人權

2016-12-26  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕立院司法及法制委員會今日審查《民法》婚姻平權修正法案，力推直修民法的民進黨立委尤美女，面對反同人士喊話要將法案交付公投時，認為人權議題不適合公投，因為「我們不是上帝，怎麼有權力決定別人的人權？」

綜合媒體報導，尤美女說今日是本會期的最後一個星期，所以一定要在今天把法案送出委員會。至於立法院外面聚集了挺同與反同2大團體，尤美女認為台灣有著民主環境，大家有不同意見時可以多加溝通，更何況法案出去後，要到二讀三讀差不多已是明年4、5月了，在這段時間內都可以互相協商。

尤美女表示，外界的各種意見大家都有聽到，而立法院的審查是專業的，希望能留一點空間讓專業得以發揮。她強調希望在這次的議題上，讓台灣展現出民主社會的風度。

相關影音

廣告
  • 立委尤美女表示，「我們不是上帝，怎麼有權力決定別人的人權？」（記者林正堃攝）

    立委尤美女表示，「我們不是上帝，怎麼有權力決定別人的人權？」（記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公投 反同 同志婚姻 同性婚姻 婚姻平權 尤美女
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：反同喊話要公投 尤美女：我們無權決定別人的人權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.