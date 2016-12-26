反同喊話要公投 尤美女：我們無權決定別人的人權

2016-12-26 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕立院司法及法制委員會今日審查《民法》婚姻平權修正法案，力推直修民法的民進黨立委尤美女，面對反同人士喊話要將法案交付公投時，認為人權議題不適合公投，因為「我們不是上帝，怎麼有權力決定別人的人權？」

綜合媒體報導，尤美女說今日是本會期的最後一個星期，所以一定要在今天把法案送出委員會。至於立法院外面聚集了挺同與反同2大團體，尤美女認為台灣有著民主環境，大家有不同意見時可以多加溝通，更何況法案出去後，要到二讀三讀差不多已是明年4、5月了，在這段時間內都可以互相協商。

尤美女表示，外界的各種意見大家都有聽到，而立法院的審查是專業的，希望能留一點空間讓專業得以發揮。她強調希望在這次的議題上，讓台灣展現出民主社會的風度。

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