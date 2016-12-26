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梵中將建交？ 李大維：報導「炒冷飯」

2016-12-26  09:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與聖多美普林西比共和國斷交後，外媒昨再報導梵蒂岡與中國建交談判進入尾聲，可能影響我國與梵蒂岡邦交。對此，外交部長李大維今在立法院表示，該報導「了無新意」，不過，中國今起舉行天主教代表大會「值得注意」，外交部對此保持密切關注。

立法院外交委員會今邀請李大維、國安局副局長周美伍與陸委會副主委林正義，就台聖斷交事件進行專案報告並備質詢。

中國今天舉行為期五天的天主教代表大會，一般被視為中國官方教會最具權威性的聚會。教廷日前曾釋出善意，不再明令禁止主教出席，昨逢耶誕節，外媒又有相關報導討論梵中對話，並稱建交談判進入尾聲，再次引發熱議。

李大維今在會前受訪時表示，昨天《法廣》的報導，事實上是「炒冷飯」，「容我說了無新意」。李大維指出，真正值得注意的是，今天在北京召開的天主教代表大會，外交部將密切關注會議結束後所組成的新領導班底，「屆時可以看出更多端倪」。

關於我與梵蒂岡邦交關係現狀，李大維強調，所有駐外大使都是戰戰兢兢地維護與邦交國的關係，和梵蒂岡的邦交「挑戰是在，但我們有信心」。並強調與梵蒂岡的一切溝通與聯繫都「很順暢、沒有問題」。

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  • 梵中將建交？ 外交部長李大維：報導「炒冷飯」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    梵中將建交？ 外交部長李大維：報導「炒冷飯」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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