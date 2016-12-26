黨主席提前選舉》挺柱VS毀柱鬧進法院

挺「柱」派的藍天行動聯盟赴台北地院相挺洪秀柱，並狠批提起訴訟的姚江臨是前立法院長王金平的走狗。（記者溫于德攝）

2016-12-26 09:19

〔記者溫于德／台北報導〕中國國民黨中常會上週三（21日）通過主席選舉時程，卻遭黨內質疑違反程序；中常委姚江臨今委託律師許英傑，除向法院聲請暫時處分外，也要求國民黨不得在訴訟終結前，執行決議。許本人上午低調遞狀完畢，未有任何媒體成功捕捉採訪。場外則有「挺柱」派的藍天行動聯盟狠批「姚江臨是王金平的走狗」，對姚所作所為很不以為然。

許英傑昨接受媒體採訪時表示，訴訟主要分為兩部分，首先是該中常會到場、決議、方法與會議章程均不一致，已違反程序，主張相關決議不成立；另是，也向法院聲請官司確定前，國民黨也須停止執行三中常會通過的黨主席相關選舉內容。許昨天說今不會親自現身，將委由事務所員工代為遞狀；不過，他上午低調遞狀完畢，未有任何媒體成功捕捉採訪。

北院表示已完成分案，由山股法官張宇葭負責。

場外方面，則有藍天行動聯盟現身相挺洪秀柱；該聯盟成員表示，姚江臨明顯是前立法院長王金平的旗子、走狗，「兩人應一起自國民黨滾蛋」。成員也自認維護國民黨是責任，一起來驅除漢奸（指姚江臨），強調「古時候叫驅除韃虜恢復中華，現在叫驅除內奸恢復中華民國」，後也持續喊口號「姚江臨滾蛋、王金平滾蛋」、「國民黨加油，開除姚江臨」、「忠黨愛國，挺洪秀柱」等。（12:21更新）