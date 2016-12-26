坦言反感男男接吻 柯P：但人家喜歡干你屁事

台北市長柯文哲（右）26日接受台北之音蔻蔻早餐主持人周玉蔻（左）專訪。（記者簡榮豐攝）

2016-12-26 09:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午接受台北之音蔻蔻早餐專訪，被主持人周玉蔻問看到男男、女女親嘴會反感？柯文哲坦言，「會、不是很舒服」，但人家喜歡干你屁事。至於關鍵問題同志是先天還是後天？柯回答「都有」，並比喻指有些病是先天加後天都有，因為忍受是自由的基礎。

柯文哲坦言，因同志議題，他還被北市府媒體事務組新聞秘書葉芝邑罵一頓，「市長你的觀念太落後」，他回說：「是是是」。

北市府今天發放同性伴侶卡，柯文哲說明，未來伴侶開刀手術，可由伴侶簽字，甚至連請喪假都可以，但政府要發一張伴侶卡，不然怎麼證明他們倆是伴侶；北市府尊重別人自由，以不侵犯別人自由為原則。

至於目前立法院修法進度，柯文哲則稱細節不清楚、沒有立場，不願多談文字上爭議，但他認為不管黑貓、白貓，會抓老鼠都是好貓，市府務實處理。

談到蔡英文政府處理同志婚姻議題，如今搞到挺同、反同火車相撞。柯文哲說，政治上不要想討好所有人，前總統李登輝名言是「不滿意，但可以接受」，他認為政治上不滿意，但可以忍受，不要每個人都接受。對於北市府推同性伴侶卡未被抗議，柯文哲說，也許中央政府目標比較大，但我們務實態度處理、面對問題，沒有涉及意識形態。

柯文哲會後再被媒體問及為何看同性戀接吻會反感？柯文哲說，至少不是很喜歡啦！他態度是人家喜歡就好，又不甘你的事啊！「尤其你看起來不是很喜歡，可是又不甘你的事，他們喜歡就好。」

至於反感的理由？柯文哲則聳肩、乾笑數聲，並指「跟那個吃飯好吃、不好吃，你問我們這怎麼好吃、不好吃，這我沒有辦法回答。」看到同志接吻是什麼感覺？柯文哲比著電視遙控器轉台動作，接著說「我都自動跳到一台。」

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