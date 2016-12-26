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取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉

2016-12-26  07:29

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府上台不提「九二共識」，兩岸陷入新的僵局，不過，中方學者提出讓步想法，但是，中共領導人習近平已多次提及「九二共識」，如今要找新共識，又不能打習大大的臉，讓學者腦力激盪，也沒有明確答案。

《中國時報》報導，上海復旦大學23日舉行一場閉門座談，重點就是找來涉台學者們討論如何為兩岸找共識正聚焦兩岸新共識。學者們會中大傷腦筋，「九二共識」已被習近平多次說出，成為「定海神針」，以致要「在九二共識外，尋求新的說法與九二共識並存」；但如何並存？更傷腦筋。

據報導，這場會議提出一個概念性的籠統說法，就是蔡英文如果說出「兩岸同屬一個中華民族」，就可以視為「台灣釋出的重大善意」，但這並不是會議結論，因為會議沒有結論。

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  • 中國領導人習近平已多次提及「九二共識」，中學者大傷腦筋，該如何找新的取代共識。（美聯社）

    中國領導人習近平已多次提及「九二共識」，中學者大傷腦筋，該如何找新的取代共識。（美聯社）

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