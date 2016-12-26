國旅卡「汙名化」？ 公務員嗆：不領了！
2016-12-26 06:49
行政院日前宣布公務員國民旅遊卡新制，有媒體報導指出，部分基層公務人員認為新制規定太過嚴格，揚言乾脆「不領了」。（資料照，記者林群浩攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前宣布公務員國民旅遊卡新制，要求公務員每年1萬6000元的國旅卡補助，限定其中8000元要做為機關辦團體旅遊或個人參與團體旅遊。有媒體報導指出，部分基層公務人員認為新制規定太過嚴格，甚至汙名化公務員，揚言乾脆「不領了」。
據《聯合報》報導，有基層公務人員透露，國旅卡的新制要求8000元用於國內團體旅遊，但其實根本不符合國內旅遊型態，且機關辦團體旅遊難度也很高，有任職7年的公務人員，連公家單位開辦的1日遊都只去過1次，單位開團出遊「根本不可能」。
報導也提到，還有公務員認為，國旅卡新制再次「汙名化」公務人員，政府批評國旅卡是購物卡，卻不提國旅卡其實是補助加班費，且新制限制如此嚴格，台灣觀光巴士行程又貴，他們揚言抵制，乾脆不去刷那8000元。
行政院發言人徐國勇日前公開說明指出，「國民旅遊卡」之所以叫「旅遊卡」而不叫「購物卡」，顧名思義就是要補助旅遊，且國旅卡也有自由行方案，只是有些限制，必須要參加「台灣觀巴」或「台灣好行」的旅遊產品，2人就可成行。
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