軍方釋善意？傳可能與北市府共同開發復興崗

國防大學復興崗校區（前政治作戰學校）。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-26 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕北投復興崗是台北市郊很具開發潛力的基地，受到各方垂涎，台北市長柯文哲早就多次公開要求軍方釋地開發，但是軍方一直「冷處理」，不過，據報導，軍方以延後陸戰隊進駐時程回應，官員更暗示，有可能跟北市府共同開發復興崗。

《中國時報》報導，原訂12月1日進駐北投復興崗的海軍陸戰隊66旅第3營，已奉命延後進駐，但延後到何時，日期未訂。軍方此舉意義何在？軍方官員認為是「政治考量」。

復興崗佔地約40公頃（約12萬坪），捷運北投線並設有復興崗站，柯文哲曾多次表達，要將復興崗基地開發為健康產業的研發中心、公共住宅和公園綠地，不過，土地是軍方的，軍方以冷處理方式拒絕柯文哲喊話。