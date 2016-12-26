獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
2016-12-26 00:29
空軍花蓮基地二架F-16戰機緊急起飛，疑為監控中國航空母艦行蹤，二小時後平安返航。（讀者提供）
〔記者游太郎／花蓮報導〕中國海軍唯一的一艘航空母艦「遼寧號」逼進台灣東部海域？空軍花蓮基地二架F-16罕見在晚間緊急升空監控，但空軍相當低調不願回應。
繼日前中國軍機二度繞台後，中國海軍唯一的一艘航空母艦「遼寧號」，刻與相關護衛艦進行遠航訓練，從渤海起航後，經由黃海到東海演訓，上午轉由日本宮古海峽通過第一島鏈，國防部已掌握中國航母艦隊動態，判定在晚間轉向逼近我東部外海。
昨（25）日晚間九時卅分，空軍花蓮基地氣氛相當緊張，警戒堡燈火通明，二部消防車急駛至加溫坪待命，隨後二架F-16戰機緊急升空，巡弋二小時後，十一時卅分返航。
由於二架F-16在週日夜間緊急升空，讓機場附近購物的民眾議論紛紛，加上未使用一般慣用頻道，陳姓航迷表示，很少碰到這種狀況，更增添任務神秘感及緊張氣氛。
空軍花蓮基地針對此一狀況，並未回應是演習或緊急狀況，而資深官員則透露，緊急起飛及任務是由衡山指揮所直接下達，空軍花蓮基地不知情相當正常。
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