立院明審婚姻平權 國民兩黨團「社會無共識」時力憂「遭冷凍」

暨大同學揮舞彩虹旗幟及舉支持婚姻平權修改民法的看板，表達立場。（資料照，記者佟振國攝）

2016-12-25 21:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院司法及法制委員會明將審查婚姻平權民法修正案，目前有四版本，包括民進黨立委尤美女、時代力量黨團、國民黨立委許毓仁與民進黨立委蔡易餘等版本。國民兩黨黨團皆未表態支持特定版本，而是主張凝聚社會共識後再行修法，時代力量擔心初審後法案被冷凍，呼籲民進黨將相關法案納入臨時會處理。

尤、許與時力三版皆是將民法第972條之婚約條文中，將「男女當事人」，改為「雙方當事人」，主要差異在於尤版透過增訂平等適用條文，概括性地規範與保障權利義務，也避免改動整部民法的親屬稱謂；許版及時代力量版本則是將民法中提及性別的個別條文均予修正，改用較為中性的詞語，例如夫妻改成配偶、父母改成雙親、夫妻財產改成婚姻財產等。許毓仁曾表示，明日審查時會以臨時動議提案，將改動調整成並列，以緩和反彈聲浪。

蔡易餘版則是最新提出的版本，該版不更動民法原條文，而是以「增訂同性婚姻專章」的方式保障同性婚姻權利，被視為是最折衷與妥協的版本。挺同團體仍傾向支持尤版，因其既能保障同志權益，更動法律與影響幅度也最小。伴侶盟律師潘天慶今投書直批蔡版恐怕是「最差的選項」，因為專章充分體現隔離，且忽略跨性別等多元族群。專法派一般認為民法修正草案皆不夠完整，包括收領養與代理孕母等配套修法需一併討論，且對社會影響大，應先有社會共識，再漸進式修法。

民進黨黨團總召柯建銘則說，目前四版本都是個人意見，不是黨團版本，黨團沒有要支持哪個版本，也不可能強制約束黨團成員。柯建銘表示，不管是四版本、併案或者單案出委員會，都要經過朝野協商，而「沒有共識的話也不一定要在何時協商」。柯建銘也提到「專法是一種選項」，之後一定會有人提，但他認為不論是民進黨內、黨團、立院或者社會上，不管是民法或專法，「離共識都還有一段很長的距離」，呼籲各界冷靜溝通，嚴肅面對。尤美女則說，社會因不了解而恐慌，其實經過更多傾聽、了解與溝通，這個議題沒那麼可怕。尤美女強調，法律不應製造限制讓人不幸，她籲請各界共同支持修改民法，讓所有同志都能合法成家，讓悲劇不再發生。

國民黨黨團日前已表明，鼓勵黨籍立委明日不出席審查，「以免被外界誤以為國民黨支持同婚」。國民黨黨團總召廖國棟表示，基於信仰以及認為民法涉及人倫關係，他認為修民法必須獲得絕對穩定多數，才能對下一代負責。廖認為，現在不論主客觀環境都不成熟，對此重大議案，廖建議應待行政院提案後，並與社會充分溝通，凝聚共識後再來修法，以免社會紛擾擴大。廖國棟更呼籲蔡總統應表態，不該放任爭議紛擾。

雖黨團不鼓勵出席，但許毓仁因有提案在身，堅持必須在場審查，表示「我會從早待到晚」。許毓仁也說，審查後還需經過協商，才會進到二、三讀階段，「院會才是真正所有一一三名委員表態的時候」。許毓仁表示，明天重點是希望讓這些修正案順利出委員會，也呼籲各界若到立院周圍集結，務必理性和平地溝通，因為外面若暴動，裡面也無法好好審查。

時代力量立法院黨團總召徐永明則說，時力版本修改幅度較大，但時力委員也都有連署尤版，底線是會支持尤版出委員會，不會考慮蔡易餘的專章版本。徐永明說，希望明天不要有意外或衝突，而初審完成當然代表有進展，希望明年四月會處理。但他坦言，擔心法案出委員會後像促轉條例一樣被冷凍，連何時可以協商都無法預期。他呼籲民進黨團在臨時會中放入婚姻平權法案，但他也坦言「沒那麼樂觀」，強調路途還很長。

另，為因應不同意見民眾可能衝進立院或造成衝突，警方於週五即提前公告交通管制，並封鎖立院當日大部分出入口，僅留兩道門供有立院證件者進出。但網路傳出，廖國棟助理與反同組織保證，會讓他們進入到司委會鬧事。廖國棟公開駁斥此事，指其完全不是事實，「從未向立法院申請帶人入院」，立法院日前也已通告各黨團，明禁止立委帶任何陳情人入院。