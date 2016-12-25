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歷屆台北縣議員回娘家 高齡95歲陳松林舉杯同歡

第一屆台北縣議員、高齡九十五歲的陳松林「回娘家」團聚。（記者賴筱桐攝）

2016-12-25  21:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天舉行第2屆市議員就職2周年慶祝活動，邀請包含改制前的百餘位歷屆議員「回娘家」團聚，第1屆台北縣議員、高齡95歲的陳松林在家人攙扶下前來參加餐敘，和現場好友舉杯同歡，傳承意味濃厚。

議長蔣根煌表示，議員回娘家活動是議會傳統，每年選在就職滿周年的日子舉行，資深議員前輩是議會重要資產，希望現任議員延續為民服務精神，並期許老前輩傳承問政經驗，共同為市政工作打拚。

今年參加聚會議員共104位，包括第1屆陳松林、第3屆吳文象及吳莊月娥等。高齡95歲的陳松林每年都回娘家，他表示，議會就像自己的老家，很期待每年回來跟朋友相聚，陳松林認為，時代不斷變遷，現在議員必須做更多功課，才能做好選民服務工作。

市長朱立倫與副市長侯友宜、李四川到場致意，朱立倫表示，新北市的進步成果有目共睹，捷運三環三線積極興建，11座國民運動中心完工，教育資源方面，新北市高中在地就學比例高達7成，經濟發展連續3年榮獲全國招商第一殊榮，仰賴歷屆議員不分黨派支持，讓市政建設更好。

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  • 新北市議會今天舉行第2屆市議員就職2周年慶祝活動，邀請百餘位歷屆議員「回娘家」團聚。（記者賴筱桐攝）

    新北市議會今天舉行第2屆市議員就職2周年慶祝活動，邀請百餘位歷屆議員「回娘家」團聚。（記者賴筱桐攝）

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