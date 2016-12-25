KMT杯葛國營事業預算 柯建銘怒批「詐騙、弱智」

民進黨立院黨團總召柯建銘針對國民黨杯葛國營事業預算發文痛批。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2016-12-25 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕今年即將結束，立法院將於12月31日休會，但105年度的國營事業預算卻仍未三讀通過，因為國民黨對23日的各黨團協商會議結論遲遲不簽名。民進黨立院黨團總召柯建銘今天凌晨特別在臉書發文，措詞強烈的批評「詐騙集團」、「弱智化、義和團化」。

柯建銘的發文表示，「年度就要結束了，國營事業預算未過，還要杯葛？荒唐至極。…立法委員最主要職權中，不外乎『立法修法』及『審查預算』，立法專業及品質暫不談論，就預算審查而言，105年即將結束，預算還未通過，國營事業依預算法可照去年編列數如數支用，連最起碼的表面審查也免了，形同放水，毫無監督，那選舉時大言看緊人民荷包，如何自圓其說？嚴重失職，簡直是詐騙集團。」

柯建銘指出，「全天下有哪家企業可以忍受年度就要結束，預算還未通過，民營企業早就倒了，國營事業被立法委員如此蹂躪，難道有這種國會，豈不是國際笑話？最後，敬告KMT的委員，星期一黨團會議結果如還是鷹派抬頭，不簽協商結論，上演表決大戰…KMT還有未來？區域立委還要再選？要集體自殺？」

柯建銘強調，「民進黨過去8年在野，從不杯葛國營事業預算及中央政府總預算，打戰要選擇戰場，要找到正當理由才開打，如國民黨黨中央及黨團集體的弱智化、義和團化，那離泡沫化就指日可待，不簽後果自負，望請三思。」