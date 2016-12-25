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黃健庭就職7週年 種樹重現台東綠色之美

縣長黃健庭在就職七週年種樹，種下希望。（記者張存薇攝）

2016-12-25  14:48

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭今天就職滿7年，他選擇帶領縣府一級主管一起在台東森林公園種樹，種下希望，也把7月尼伯特颱風台東受創的百萬棵樹慢慢種回來。

黃健庭與台東林管處長劉瓊蓮、水土保持局台東分局長王志輝、副議長陳宏宗、台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻等一起在森林公園種蘭花楹，2、3年後森林公園大道上就可見到紫色花海。

黃健庭說，7月8日的尼伯特颱風造成台東縣百萬棵樹木受創，尤其是森林公園內20多萬棵珍貴樹木也傾倒、折枝，因此決定「把樹加倍種回來」，農業處9月起先從琵琶湖週邊開始復植，種了木麻黃、無患子、變葉木等11種樹種，今天黃健庭種下的第5萬棵。

他說，明年還要種20萬元、後年再種15萬棵，會努力執行造林計畫，期待這些希望之樹成長茁壯，讓台東最美的樹木景觀能夠永續。

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  • 縣長黃健庭在就職七週年種樹，種下希望。（記者張存薇攝）

    縣長黃健庭在就職七週年種樹，種下希望。（記者張存薇攝）

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