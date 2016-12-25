出席美國總統就職典禮 張花冠最想跟川普說…

張花冠今天延續「混搭」風格，左腳穿杏色高跟鞋，右腳穿黑色高跟鞋出席活動。她說，明年1月16日出席美國總統當選人川普就職典禮，想邀請他到訪台灣，體驗風土民情。（記者曾迺強攝）

2016-12-25 14:08

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣長張花冠將於明年1月16日出席美國總統當選人川普就職典禮，成為11人代表團中唯一非六都的縣市首長，張花冠今天表示，若有機會與川普對話，將極力邀請他到訪台灣，體驗風土民情。

嘉義縣阿里山高山茶105年冬季優良茶競賽今天上午在梅山公園停車場舉行頒獎暨展售促銷活動，瑞峰村茶農黃厚文獲金萱茶組特等獎及冠軍獎，瑞里村茶農邱文進贏得青心烏龍茶組特等獎，今天由立委陳明文、張花冠、梅山鄉農會總幹事黃世裕、梅山鄉長劉宏文頒獎，農委會副主委翁章梁及嘉義縣各級農會總幹事應邀觀禮，場面盛大。

張花冠延續「混搭」風格，左腳穿杏色高跟鞋，右腳穿黑色高跟鞋出席活動，就連耳環也故意兩邊戴不一樣；對於將到美國參加總統當選人川普就職典禮，張花冠受訪坦言「有點緊張」。

張花冠說，自己以前也從商，與川普有相似背景，兩人溝通對話沒問題，此行也想告知川普，盼他與台灣維持友好關係，以維持美國世界領頭羊的角色，「以他經營企業的聰明頭腦一定會懂的」。

總統府發言人黃重諺23日表示，政府籌組11人跨黨派代表團出席美國總統當選人川普就職典禮，由行政院前院長游錫堃擔任團長，其中，張花冠及台中市長林佳龍均獲邀，是代表團中唯二的地方首長，代表團預計明年1月16日啟程，1月23日返抵國門。

瑞峰村茶農黃厚文（左三）獲金萱茶組特等獎及冠軍獎。（記者曾迺強攝）