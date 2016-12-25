亞矽中心揭牌 鄭文燦：不在複製矽谷，絕非炒地皮

「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌，鄭文燦：不是在複製矽谷，絕不是炒地皮。（記者李容萍攝）

2016-12-25 13:46

〔記者李容萍／桃園報導〕「亞洲．矽谷計畫執行中心」今天揭牌，桃園市長鄭文燦表示，「亞洲·矽谷計畫」不是在複製矽谷，而是鼓勵台灣產業具備創新精神；也絕不是炒地皮。

鄭文燦強調，透過台灣與世界的創新產業及技術發展潮流連結，與矽谷的人才、技術及資本合作，以創新的產業生態及精神，給未來一個機會外，「亞洲·矽谷計畫」也絕不是炒地皮，目前在桃園都市計畫後，地價仍維持平價水準，以桃園科技工業園區招商為例，土地以每坪約7萬5000元進行預標售，廠商購地後未於時限內建廠，就必須回售予政府，建廠完成後才能登記產權，杜絕囤地炒地皮。

另外，「亞洲·矽谷計畫」不僅只是建設硬體，將透過軟硬體結合，讓大家看到「亞洲·矽谷計畫」的價值，讓IoT產業配合工業4.0、智慧城市及大數據等，在桃園發展示範基地，塑造台灣未來產業發展的希望。

鄭文燦說明，中央政府推出的「五加二」產業創新研發計畫中，以「亞洲·矽谷計畫」最具創意；桃園一年工業產值高達3.2兆元，產業聚落完整且多元，是全台產業重鎮，也是台灣的重要產業首都，擁有深厚的發展潛力。過去產業獲利多在硬體製造，新政府推出「亞洲·矽谷計畫」，建立產官學界合作平台、推動示範場域、提升產業標準、結合軟硬體及物聯網等相關產業，協助產業轉型。