陳鎮湘北京喊「藍天再現」 范世平：霧霾吸多了

2016-12-25 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美才跟台灣斷交，退將陳鎮湘就率隊前往北京，大喊國民黨2020年將藍天再現，而此舉，讓師大教授范世平評「張志軍雖然鼓掌，但心裡恐怕想你是霧霾吸多了嗎？」。

最近國民黨動作多，卻是讓范世平忍不住指其「荒腔走板，實在傻眼」；先是黨主席洪秀柱與副主席郝龍斌合演一齣「鐵達尼號」，分飾男女主角，鐵達尼號「最後沉沒了，難道這是國民黨的未來？而男主角也溺斃了，這是暗指郝龍斌？」

范世平指「更好笑的是副主席陳鎮湘去了北京，說國民黨2020年將藍天再現，張志軍雖然鼓掌，但心裡恐怕想你是霧霾吸多了嗎？台灣剛與聖多美斷交，陳鎮湘立馬跑到北京，一點政治判斷能力都沒有，被台灣年輕人罵翻，這會有什麼選票？難怪大陸退將王洪光說國民黨「爛泥糊不上牆」。