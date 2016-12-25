柯文哲西門町刺青 痛的哇哇大叫…

刺青機運轉的聲音，就連當過醫師的柯文哲都怕怕，並表示「這個聽到聲音就很痛！」（翻攝自影片）

2016-12-25 13:16

〔記者何世昌／台北報導〕2017台北燈節明年2月4日至12日移師台北西區，主展區座落西門町紅樓廣場，北市觀傳局今日釋出首波宣傳影片。台北市長柯文哲為了宣傳燈節犧牲，挽袖刺青，但怕痛柯Ｐ頻頻哇哇大叫「啊～啊啊～啊啊啊～」讓飾演刺青師傅的導演羅北安哭笑不得。

宣傳片頭介紹西門町6號出口、台北天后宮、蜂大咖啡的杏仁餅、合桃酥、阿宗麵線、電影公園塗鴉牆、服飾店，及刺青街等知名景點。接著，一行人逛街時不斷聽到「啊啊叫聲」，影片轉場到刺青店內。

原來是柯文哲要挽袖刺青，但刺青機運轉發出「唧唧唧」聲音，令柯文哲驚慌失措，還沒刺下去就頻頻哇哇大叫，還說「這個聽到聲音就很痛！」。不耐的刺青師傅只好改用「紋身貼紙」。

紋身貼紙是明年台北燈節的對外宣傳主視覺，由「不二良」跨界操刀設計；響應「雞年」，造型為黃色小雞頭頂北門，下方的「台北燈節」字樣也巧妙置入城門及燈籠設計。

觀傳局透露幕後花絮，柯到片場時，一度誤以為是要真刺青，慌張表示「啊？是真的要刺下去嗎？我還沒跟我老婆報備呢？」。

明年燈節主題為「Westside Story, Taipei Glory」範圍自北門到中華路一段，主展演區將設在西門町紅樓廣場，中華路沿路規劃「世大運互動區」、「帝景創作區」、「祈福燈區」、「學生創作燈區」、「自由創作燈區」等5大燈區。