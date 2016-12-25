「亞洲矽谷」揭牌 陳建仁：盼成世界新樞紐

「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌，副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦等人以溫控方式啓動。（記者李容萍攝）

2016-12-25 12:36

〔記者李容萍／桃園報導〕副總統陳建仁今天出席行政院「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌典禮，他表示台灣在物聯網整合和技術方面可以有很好的發展，期勉中心創造更高附加價值，透過連結在地、連結國際、連結未來創造更高的附加價值，以人才與技術串連全世界，打造台灣成為世界新的樞紐。

陳建仁指出，蔡英文總統去年10月在大選時就提出「亞洲矽谷」政策時，強調台灣科技產業不能再等待，必須積極切入物聯網的時代。今年520就職後，亞洲矽谷也一直是蔡總統念茲在茲的重要政策。他要感謝相關部會的努力及產官學各界的協助，用了200多天讓「亞洲．矽谷計畫執行中心」能在今天順利成立。

陳建仁說，計畫執行中心集結最優秀的團隊，包括副執行長汪庭安、研發長吳聰慶、投資長翁嘉盛等，都在矽谷擁有豐富經驗，計畫執行中心雖然在今天成立，但中心的服務早已啟動，這個月初，專精人工智慧與跨螢技術的台灣新創公司APPIER，獲得了將近5000萬美元的資金挹注；今年10月，微軟公司也在台灣設立了物聯網創新中心，這些案例都可看出台灣的新創與物聯網產業充滿豐沛的創新能量。

陳建仁還說，執行中心開幕儀式只是起點，是台灣擁抱全球人才，掌握產業契機的第一步。接下來，要靠企業家、新創業者與執行中心團隊攜手合作，共同激盪出智慧與經驗的燦爛火花，成為引領台灣產業升級轉型的原動力。

國發會主委陳添枝致表示，亞洲．矽谷計畫是政府最重要的發展計畫，可以帶領台灣轉型，包括和產業實力做更好的連結；宏碁集團榮譽董事長施振榮表示，對亞洲．矽谷寄予厚望，台灣是世界的矽島，技術領先、產能最大，期待台灣經濟奇蹟再揭幕。

桃園市長鄭文燦也說，亞洲．矽谷計畫是政府提出5大創新產業中最好的計畫，他感謝蔡英文總統選擇在桃園設執行中心，桃園工業產值3.2兆元高過竹科1.2兆元，不過桃園過去是以硬體製造為主，亞洲．矽谷計畫可以讓桃園產業往前走，讓政府看到未來也看見下世代產業的希望。