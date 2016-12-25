食品公聽會開不成 休會後下午改為座談會

公聽會已開始2個多小時，仍無法順利開會，下午將改為座談會。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）早在新北市新店「台北矽谷國際會議中心」舉行首場核災區食品公聽會，場外抗議群眾與警方爆發推擠衝突，場內有許多民眾無視會議流程鬧場，公聽會頻頻中斷，甚至直接在會場內打成一團，主持人12點多宣布即刻休會，休會至下午1點，會議性質從「公聽會」改為「座談會」。

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