| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

食品公聽會開不成 休會後下午改為座談會

公聽會已開始2個多小時，仍無法順利開會，下午將改為座談會。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）早在新北市新店「台北矽谷國際會議中心」舉行首場核災區食品公聽會，場外抗議群眾與警方爆發推擠衝突，場內有許多民眾無視會議流程鬧場，公聽會頻頻中斷，甚至直接在會場內打成一團，主持人12點多宣布即刻休會，休會至下午1點，會議性質從「公聽會」改為「座談會」。

相關影音

廣告
  • 公聽會遲遲無法順利舉行，主持人（左坐者）宣布即刻休會，下午1點改為座談會。（記者黃耀徵攝）

    公聽會遲遲無法順利舉行，主持人（左坐者）宣布即刻休會，下午1點改為座談會。（記者黃耀徵攝）

  • 場內有許多民眾無視會議流程鬧場，公聽會頻頻中斷，甚至直接在會場內打成一團。（記者黃耀徵攝）

    場內有許多民眾無視會議流程鬧場，公聽會頻頻中斷，甚至直接在會場內打成一團。（記者黃耀徵攝）

  • 公聽會已開始2個多小時，至今仍無法順利開會。（記者黃耀徵攝）

    公聽會已開始2個多小時，至今仍無法順利開會。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公聽會 座談會 日本核災區食品 食品公聽會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：食品公聽會開不成 休會後下午改為座談會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.