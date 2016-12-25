公聽會變摔角場 民眾踩桌飛撲亂成一團

公聽會中一直有民眾離席衝上主持台，公聽會遲遲無法順利舉行。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）早在新北市新店「台北矽谷國際會議中心」舉行首場核災區食品公聽會，場外抗議群眾與警方爆發推擠衝突，場內有許多民眾無視會議流程鬧場，公聽會頻頻中斷，甚至直接在會場內打成一團。

公聽會已開始2個多小時，但場內有許多民眾無視會議流程，發言背離主題，甚至出現許多脫序行為，至今仍無法順利開會，鹽寮反核自救會總幹事楊木火發言時背離主題，談核四問題，並高喊：「為什麼國民黨不願廢核四」，引發在場人士不滿，發生推擠衝突；更甚者，有情緒激動的民眾，爬上桌子踐踏桌面，還在場內打成一團，會場內還出現民眾勒頸、飛撲打成一團的脫序行為。

觀看直播的網友紛紛表示：「主持人很努力維持秩序，如果不是這樣主持應該早就結束了 」、「主持人EQ真好」、「耶誕節看這種討論，真的無言 」。

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