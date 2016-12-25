張善政執行這計畫 獵鷹出動！
2016-12-25 11:42
〔即時新聞／綜合報導〕每次台北市長選舉一被討論，前行政院長張善政都會被點名，成為可能人選之一，張善政對此，近期都沒有具體表態，且在臉書上PO出種植農作的照片，還強調，從12月就開始執行「2017栗子南瓜計畫」，連獵鷹都出動了！
張善政近期臉書PO出工作計畫，就是「十二月初：開始執行「2017栗子南瓜計畫」」，他在「壽豐小盧夫婦協助下植了四盆近百棵種子」這些種子在 12月 10日發芽，並在「
12/17-18：種子移植到土裡。」
張善政還提到有趣的農夫生活，「來幫忙的小盧夫婦帶了他們飼養的獵鷹，想看看我地上有沒有獵物。我看蛇都冬眠去了，我割草割的很乾淨，野兔沒處躲，也都搬家了。獵鷹無功而返。」
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