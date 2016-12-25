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藍委放人鬧場婚姻平權審查？廖國棟駁斥：非事實

2016-12-25  11:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院明將審查婚姻平權民法修正案，正反雙方預估都將動員支持民眾到場聲援。外傳立院國民黨黨團總召廖國棟將協助反同團體進入立院鬧事，廖國棟今公開反駁此流言並非事實，並呼籲總統對此議題表態，不應放任爭議紛擾。

立法院司法及法制委員會明將審查婚姻平權民法修正案，為因應不同意見民眾可能包圍立院，警方於本週五即公告將封鎖立法院大部分的出入口，僅留兩道門供有立院證件者進出。但網路傳出，廖國棟助理與反同組織保證，會幫他們弄到助理證，並讓他們明天可以進入立院，到司法委員會鬧事。

對此，廖國棟今早公開駁斥此事，指其完全不是事實，廖國棟及辦公室「從未向立法院申請明日帶人入院」。廖國棟也補充說明，立法院已通告各黨團，明日禁止立委帶任何陳情人進入院內。

廖國棟表示，基於信仰以及認為民法涉及人倫關係，他認為民法修正必須獲得絕對穩定多數，才能對下一代負責。廖認為，現在不論主客觀環境都不成熟，故反對民法修正。對此重大議案，廖建議應待行政院提案後，並與社會充分溝通，凝聚共識後再來修法，以免社會紛擾擴大。廖國棟更呼籲蔡總統應表態，不該放任爭議紛擾。

國民黨黨團日前已經表明，鼓勵黨籍立委明天不要出席委員會審查，「以免被外界誤以為國民黨支持同婚」。不過，國民黨立委許毓仁因有提案在身，堅持必須在場審查，表示「我會從早待到晚」。

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  • 傳立院國民黨黨團總召廖國棟將協助反同團體進入立院鬧事，廖國棟公開反駁此流言並非事實。（資料照，記者簡榮豐攝）

    傳立院國民黨黨團總召廖國棟將協助反同團體進入立院鬧事，廖國棟公開反駁此流言並非事實。（資料照，記者簡榮豐攝）

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