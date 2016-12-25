核災食品公聽會 5百人包圍抗議

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨 城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25號舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發衝突。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25 10:47

〔記者張安蕎／新北報導〕食藥署今天在新店舉辦核災食品公聽會，國民黨、中華統一促進黨動員約500人包圍外場抗議，並數度衝撞警察，試圖進入會場，場面混亂。

公聽會場外由國民黨立委羅明才、議員劉哲彰、陳明義等人帶頭抗議，質疑公聽會搞黑箱，並高喊「誰挺核食、我罷免誰」、「詐騙總統蔡英文」等口號，警方也動員百人擋住會場門口，多位抗議民眾意圖進入會場，因未事先報名遭阻，與警方爆發多次推擠衝突。

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨 城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25號舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發衝突。（記者黃耀徵攝）

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨 城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25號舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發衝突。（記者黃耀徵攝）

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨 城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25號舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發衝突。（記者黃耀徵攝）