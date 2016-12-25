國民黨推誰選台北市？ 蔣萬安公開支持「他」

有媒體報導指出，國民黨立委蔣萬安今天公開表態支持前行政院長張善政角逐台北市長。 （資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-25 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕近來各界不斷討論2年後的縣市長選舉，國民黨在台北市長的提名人選部分，前行政院長江宜樺、張善政與立委曾銘宗、蔣萬安等人都傳出被黨內點名。有媒體報導指出，蔣萬安今天則公開表態支持張善政角逐台北市長。

據《聯合報》報導，蔣萬安今天出席在新店台北矽谷國際會議中心舉辦的日本輸台食品公聽會，並受訪針對2年後的台北市長選舉說，他表態支持張善政代表國民黨參選，他認為台北市民對張善政的反應，無論藍綠都相當正面，且行政經歷也相當適合台北市長一職。

報導也提到，蔣萬安也呼籲優秀的人選都應該盡速表態，例如前總統府發言人羅智強，且國民黨要儘速部署2018年台北市長選舉，好讓全黨上下能全力支持候選人。