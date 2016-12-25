梵中建交談判近尾聲？外交部：僅止於教會事務

2016-12-25 10:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導，梵諦岡與北京的建交談判已進入尾聲，雙方有意恢復雙邊關係。外交部今天回應表示，對梵中互動情形均有了解，雙方對話「止於教會事務」，未觸及政治與外交關係。

中國天主教分為官方認可教會與地下教會，教徒據估超過1億人，惟梵蒂岡與中國自1951年斷交以來，就主教任命一事一直存有歧見，也被認為是雙方建交的最大阻礙。北京人大國關學院教授王義桅稱，梵中很可能採納2010年「越南模式」達成共識，即中國先預定主教人選，再由教廷形式任命主教。

外交部今對此回應與先前並無二致，表示我持續關注梵中之間的對話及相關互動情形，均有了解並隨時研析情勢。外交部強調，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，十分關切中國地下教會教友之待遇與地上教會能否與羅馬教會共融等議題；同時教廷對我國天主教會及信徒之積極活躍、我社會之宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。

外交部特別提到，教廷國務院長帕洛林樞機主教9月與副總統陳建仁會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以解決推展天主教會相關問題。但雙方之對話「僅止於教會事務」，迄未觸及政治與外交關係方面的問題。

外交部強調，我與教廷邦交源遠流長，將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，致力於增進與教廷發展不可或缺的和平人道慈善夥伴關係。