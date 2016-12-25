林全臉書發文 籲共同關心日本食品進口議題

2016-12-25 10:06

〔記者羅添斌／台北報導〕針對日本核災後食品風險危害及是否開放進口議題，由政府加辦的公聽會今天在新北市及馬祖登場，並有網路直播，行政院長林全上午則在臉書發文，呼籲民眾一起關心這個議題，也希望民眾加入討論提供意見。

林全表示，關於日本進口食品管制的議題，上週他提出「政府也不能排除繼續維持現狀的可能性」，部分朋友因而認為沒有舉辦公聽會的必要性，甚至有人認為政府有預設立場才執意要舉行公聽會。

林全說，「我必須再次強調，舉辦公聽會的目的是在建立政策溝通的模式，透過議題設定、爭點整理到深入對話，讓政策討論的成果可以做為未來決策的重要依據。」

林全指出，民主社會中，透過公共參與政策制定過程的模式很多，希望能夠藉由這3場的公聽會建立一個理性辯論、充分溝通的場域，而不是加深對立、製造衝突。

林全表示，很感謝許多公民團體對3場公聽會的建議，也希望部會同仁們能珍惜籌備過程中學習到的經驗。公部門與公民社會的積極互動，將有機會可以樹立一個新的溝通典範。