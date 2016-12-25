場外推擠、場內拍桌抗議 食品公聽會中斷

公聽會一開始，隨即有數名人士衝上主持席，他們高舉「誰挺核食，我罷免誰」標語，公聽會被迫中斷。。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）早在新北市新店「台北矽谷國際會議中心」舉行首場核災區食品公聽會，場外抗議群眾與警方爆發推擠衝突，場內會議剛開始就有一名老人衝上會議主持席拍桌，公聽會被迫中斷。

公聽會一開始，主持人先說明議事規則，但隨即有數名人士衝上主持席，他們高舉「誰挺核食，我罷免誰」標語，高呼：「我是合法進場的」、「先處理程序問題」，甚至有一名反核區食品老人激動怒拍主持桌，堅不回座，另外有人數度一直高喊要開放場外人士進場，主持人欲解釋程序問題，但抗議群眾在會場數度打斷主持人說明，並持續拍桌，目前公聽會中斷中。

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