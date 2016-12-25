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解放軍8艦遠訓 我研判釣魚台海域進行演練

解放軍航空母艦遼寧號及多艘軍艦，進行跨海區的遠海訓練，研判可能會先到釣魚台週邊海域進行演練。圖為4浬外眺望的釣魚台。（資料照，記者江志雄攝）

2016-12-25  09:46

〔記者羅添斌／台北報導〕解放軍航空母艦遼寧號及多艘軍艦，進行跨海區的遠海訓練，將到西太平洋海域進行海空作戰訓練，引發美日等國關切，根據日本防衛省今早公布的最新資料指出，遼寧號航艦編隊共有8艘軍艦，昨天是在東海中部海域演練。

中國航艦抵西太平洋 國防部：海空嚴密監控

國防部表示，有關中共遼寧號航母12月25日經日本宮古島海道向西至西太平洋遠航長訓，國防部均有嚴密監控，尤其在演訓後是否會再繞由巴士海峽，經我ADIZ 南部航行與南海艦隊會合操演，國防部會密切監偵並會採取應對措施，確保國家安全，請國人安心。

我軍方官員說，研判遼寧號航艦編隊可能會先到釣魚台週邊海域進行演練，並藉此凸顯中國宣稱對釣魚台的主權外，也會挑戰及測試日本的防衛及應變能力。

軍方官員說，遼寧號航艦若要自東海海域到西太平洋海域演練，研判應會穿越宮古海峽再往南行，過去老共軍艦在此海域演練時，日美兩國的軍機及軍艦都會在旁監控，相信此次也不會例外。

根據日本防衛省今天公佈的資料顯示，遼寧號航艦編隊共有8艘軍艦組成，除遼寧號外，也有俗稱中華神盾級的鄭州號軍艦（弦號151），以及兩艘新式飛彈驅逐艦海口號（弦號171）及長沙號（弦號173），另有三艘巡邏艦及一艘補給艦。（14：50更新）

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標題：解放軍8艦遠訓 我研判釣魚台海域進行演練


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