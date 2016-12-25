抗議民眾欲衝進核區食品公聽會 警方阻攔爆衝突
2016-12-25 09:33
日本核災後食品風險危害評估及管理及茨 城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25號舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發衝突。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民眾對核災區食品疑慮多，行政院舉辦3場核災區食品公聽會，今（25日）早在新北市新店「台北矽谷國際會議中心」舉行首場公聽會，但公聽會還沒開始就場外就爆發衝突。
綜合媒體報導，今天上午9點在新店舉行核災區食品公聽會，但不到9點，會場外就聚集近百名抗議民眾，他們舉抗議旗幟並高喊「誰挺核食就罷免誰」口號，警方雖早已在現場部署優勢警力，但抗議群眾仍試圖衝破警方防線進入會場，雙方在會場外爆發推擠衝突，場面火爆，有新聞媒體報導警方逮捕一名民眾，警方後來表示是有民眾昏倒，員警協助帶離，並未逮捕任何民眾。
更新時間：14:19
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