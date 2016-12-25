剛表態參選就開嗆！羅智強：柯P不走、台北不會好

總統府前副秘書長羅智強昨日表態參選2018台北市長，今日就對柯文哲開嗆。（資料照，記者劉信德攝）

2016-12-25 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前副秘書長羅智強昨日表態參選2018台北市長，台北市議員鍾小平也發動罷免，柯文哲在聽到消息後指出「整天正事不做，這是國家的不正常。」羅智強聞言後直說柯P需要一點民主風度，並開嗆「柯文哲不下台，台北不會好。」

羅智強今日在臉書上表示，柯P過去宣布參選時，郝龍斌也沒有酸他不做正事。羅智強還列出歷屆台北市長的政績，提醒柯P到底什麼叫正事，例如黃大洲建設大安森林公園、陳水扁堆動垃圾不落地、馬英九規劃建構市民運動中心、郝龍斌推行微笑單車U-bike等等才叫做「正事」。

羅智強批評，柯文哲把大巨蛋弄到拆或不拆的兩難，這應該算是「不做正事」。羅智強還當場跟柯P隔空叫陣，直說現在對自己來說最重要的正事，就是把「傲慢、無能、不做正事」的柯P換下台。

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