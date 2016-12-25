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國民黨布局收復北市 可能角逐人選大爆炸

國民黨目前正積極布局2年後的縣市長選舉，有媒體報導指出，在台北市長的提名人選部分，前行政院長江宜樺也被點名。（資料照，記者王敏為攝）

2016-12-25  07:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨於今年初的總統立委選舉大敗後，目前正積極布局2年後的縣市長選舉。有媒體報導指出，在台北市長的提名人選部分，國民黨前行政院長江宜樺、張善政與立委曾銘宗等人，都傳出是黨內被點名的「一級戰將」。

據《聯合報》報導，目前國民黨內已表態參選台北市長的人，包括有總統府前副秘書長羅智強、前立委丁守中、前監委葛永光與台北市議員鍾小平。另外也傳出，前行政院長江宜樺、張善政、前金管會主委曾銘宗與前交通部長葉匡時等人，也都是國民黨內被點名的強棒人選。

報導也提到，台北市議員王鴻薇也在評估參選台北市長或立委的可能。但台北市長提名人選的確定，仍要看黨主席洪秀柱、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前黨主席吳伯雄、新北市長朱立倫等人的意見整合。

前行政院長張善政傳出也是熱門人選。（資料照，記者鍾泓良攝）

立委曾銘宗也被傳可能是國民黨北市長提名人選。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 2018選舉 台北市長 國民黨 張善政 提名 曾銘宗 江宜樺
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