| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

主導國營事業人事 傳小英「硬」起來…

2016-12-25  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨上台執政，國營事業「肥缺」人事受到眾多矚目，據報導，在新潮流、菊系大舉搶得先機的情況下，引發政壇議論，如今，包括中華電信、台肥、台糖等人事案，已由英系重新取得主導權。

《上報》報導，「府方高層」已注意到非新系的「執政焦慮」，才決定出手重整黨內權力分配，此次，中華電信董事長由原董事鄭優接任，而未來的總經理也內定將由副總謝繼茂接手，將在下次董事會由鄭優任命，就是典型代表案例。

另外，包括台肥董座康信鴻、台糖董事長黃育徵、高鐵董事長江耀宗、新成立的台灣國際農業開發公司董事長陳郁然等人，都來自府方主導及拍板。

廣告
  • 總統兼民進黨主席蔡英文。（資料照，記者方賓照攝）

    總統兼民進黨主席蔡英文。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國營事業人事 新系 英派 英系 菊系 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：主導國營事業人事 傳小英「硬」起來…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.