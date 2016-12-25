主導國營事業人事 傳小英「硬」起來…

2016-12-25 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨上台執政，國營事業「肥缺」人事受到眾多矚目，據報導，在新潮流、菊系大舉搶得先機的情況下，引發政壇議論，如今，包括中華電信、台肥、台糖等人事案，已由英系重新取得主導權。

《上報》報導，「府方高層」已注意到非新系的「執政焦慮」，才決定出手重整黨內權力分配，此次，中華電信董事長由原董事鄭優接任，而未來的總經理也內定將由副總謝繼茂接手，將在下次董事會由鄭優任命，就是典型代表案例。

另外，包括台肥董座康信鴻、台糖董事長黃育徵、高鐵董事長江耀宗、新成立的台灣國際農業開發公司董事長陳郁然等人，都來自府方主導及拍板。