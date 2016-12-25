國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥

2018國民黨將有奇兵？葉匡時（左起）、詹啟賢、洪秀柱及蘇俊賓等人都被點名。（合成照）

2016-12-25 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市首長選舉已經嗅出煙硝味，有媒體報導，國民黨將祭出奇兵策略，首要任務是守住新北，搶攻北市、桃園、台中三都，台南、高雄兩個綠營縣市則希望選得不差，2020總統大選才有一絲機會。

《蘋果日報》報導，藍營想推出「奇兵」，桃園巿除先前傳出的前縣長吳志揚與立委陳學聖，據悉國民黨前組發會主委蘇俊賓，被地方人士認為是雪恥不二人選。

此外，黨副主席詹啟賢曾任奇美醫院院長、前衛生署長，具有醫界人脈，被點名出戰台南市，且他也被黨內視為2020年大選副手人選。前交通部長葉匡時則被黨內認為是高雄市黑馬。

報導提到，台北市人選方面，國民黨已有前立委丁守中、總統府前副秘書長羅智強等人表態，黨內也有人希望兩名前閣揆江宜樺、張善政出馬，副主席郝龍斌也被勸回鍋參選，不過郝回應，要找年輕人。

新北市部分，據傳市長朱立倫屬意副市長侯友宜、李四川，但藍營也有人力拱江宜樺、張善政，黨主席洪秀柱也被點名親征雙北或到高雄當「刺客」。

台中市人選，除了立委江啟臣、盧秀燕，行政院前副秘書長蕭家淇目前也被勸進參選。