解禁山地管制 立委提案修國安法

2016-12-24 23:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕戒嚴時期國民政府顧忌匪諜進入山區，將山地劃設為管制區，限制人民入山，解嚴以來從未修正，影響原住民權益甚鉅，立法院本會期藍綠立委皆提出「國家安全法部分條文修正草案」，要將不合時宜規定廢除。

根據草案條文，為確保海防及軍事設施安全，得由國防部會同內政部指定海岸或重要軍事設施地區，劃為管制區，並公告之。

提案的民進黨立委谷辣斯‧尤達卡指出，動員戡亂時期國安法的規定，解嚴30年來仍存在於目前的國安法，山地管制區範圍又剛好與原鄉重疊，直接限制原住民入山自由，回舊部落還要申請入山證，草案刪除現行條文中「山地」兩字，讓山地解禁。

谷辣斯‧尤達卡說，過去全國有29個鄉鎮劃設山地管制區，一昧限制只是讓原民承擔苦果，若不是像樂山基地等軍事要塞的山區都不該管制，經自己向國防部爭取，今年8月新竹五峰鄉已成為全國第一個解除山地管制的原鄉，但仍須修法改善其他地區情況。

「贊成修國安法！」另一提案的國民黨立委鄭天財說，入山管制原意是考量治安及國防，但實際上是管制原住民部落，解嚴以來從未配合修正，現在社會時空背景與當年不同，部落原本就有派出所可維護治安，沒有設檢查哨必要。

鄭天財指出，一般沒人會去的深山都沒設入山管制，檢查哨都設在部落對外聯絡道上，如花蓮銅門部落慕谷慕魚景點，居民及觀光客皆抗議入山管制，開放進入也不會影響治安，現在都會放行，與其虛設不如廢除，或回歸部落自主決定。

「這是戒嚴時期產物！」國民黨立委孔文吉表示，山地管制檢查哨全國有92所，散佈在全國原住民山地鄉，有許多檢查哨幾乎是閒置狀態，久久派警察巡邏一次，有些繼續管制入山自由，解嚴以來國防部都不去適時檢討。

孔文吉說，入山檢查哨一個柵欄擺在那，族人要上原住民保留地，有時都被盤查、搜身，不僅花蓮銅門部落一例，較偏鄉的部落幾乎都有，南投信義及仁愛鄉就有8個檢查哨，已造成很大民怨，「該廢除就要廢除。」