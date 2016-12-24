亞洲新灣區產業白皮書 國發會3個月後出爐

2016-12-24 19:20

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國家發展委員會將於3個月後提出亞洲新灣區產業白皮書，產業將朝數位、海洋等方向發展。

亞洲新灣區產業發展策略第2次座談會本週五（23日）召開，立委賴瑞隆今天表示，包括國發會副主委曾旭正、經濟部工業局主秘游振偉、經濟部加工出口區處長黃文谷、DC21產業促進會召集人張國光及市府經發局、都發局出席會議，經民意要求，曾旭正將在3個月後提出白皮書，規劃灣區發展方向。

曾旭正說，亞洲新灣區朝智慧聯網及亞太郵輪觀光與遊艇休憩發展，現有高雄軟體園區可作為數位內容產業基地，預計5年內將有超過14萬平方公尺可租售空間，提供旗艦型廠商進駐，另外港區具備遠洋、近海漁業及觀光優勢，將發展成亞太郵輪觀光及遊艇休憩場域。

黃文谷說明，現階段高軟園區已全數出租，進駐廠商279家，有4千5百人就業，去年度全區產值142億元，鴻海軟體研發大樓、智崴第三期大樓也積極擴建，「但與其他科技園區相比，產值仍落後。」

不過，受中國觀光客減少影響，今年郵輪觀光旅客人次創4年新低，衰退幅度超過6成，去年停靠高雄港郵輪46艘，今年僅剩13艘。對此，賴瑞隆要求，國發會應提出結合郵輪觀光政策，發揮海洋經濟加值效應。

台灣港務公司表示，高雄港埠旅運中心（含客運專區）預計2019年完工，完工前將設置「高雄港區土地開發股份有限公司」，資本額新台幣1億元，與高市府共同招商開發舊港區土地。