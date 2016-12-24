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柯P兩年做了什麼？ VR360影片看見「西區翻轉」

臺北市者柯文哲觀看「西區翻轉、看見改變」VR360影片。（記者黃建豪攝）

2016-12-24  19:03

〔記者黃建豪／台北報導〕西區門戶計畫作為柯市府重大政績，市府邀請民間業者協助拍攝「西區翻轉、看見改變」VR360影片，將西區翻轉的過程濃縮在2分半的影片中。柯文哲說，VR（虛擬實境）技術有其政治意涵，能提供一種以使用者為中心的觀點，實現全民參與的政治理想。

「西區翻轉、看見改變」影片以高中低3種視角，帶給民眾難得看見的體驗鏡頭，由低的鏡頭，可一窺北市地下共同管道的真面目；高的鏡頭曾能從「鳥」的視角，讓民眾從北門上空約50公尺的高度一覽西區門戶全貌；中的鏡頭則是一般人的視角。

市府表示，影片中可看到市府今年度幾項重要市政成果，包含環南市場改建、萬華雙子星大樓、建成圓環拆除、百年北投火車站返鄉等，拍攝過程不強調只拍攝漂亮的建築，透過影片可以看到建成圓環內部拆除的過程，還有北投火車站內部搭建的畫面，希望讓民眾感受到城市的改變是一點一滴累積。

柯文哲說，他是一個講究創新的人，但也很重視產業的發展，這次利用VR360的技術，把整個西區的改變濃縮在這部影片當中，就是一種創新的展示。他也說，未來機場捷運線完工後，搭車到台北的第一個印象就是看到北門，北門作為國門有其重要性，因此北市的翻轉才以北門做為西區門戶計畫的起點，也預告明年的台北元宵燈節，將在北門、西門町一直到龍山一代舉行，將讓大家看到西區在翻轉過程中，如何將歷史和現代融合同一個空間裡面，相信會給人眼睛一亮的感覺。

柯文哲也說，以前看電視，看到的畫面都是拍攝者或編輯台決定的，但VR360拍的是整個場景，選擇權是使用者來決定，可以看想看的東西，VR技術已經產生一種新的形態，就是以使用者為中心的觀點，而他一直在講的開放政府、公開透明與全民參與，是要以是以使用者為中心，而虛擬實境就實現了這樣的政治理想。

西區翻轉、看見改變」VR360影片已於柯文哲YouTube頻道曝光，網址為https://www.youtube.com/watch?v=6QjYbwWKKGA%%https://www.youtube.com/watch?v=6QjYbwWKKGA%%。

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