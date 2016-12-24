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扁致詞提馬英九 中監：將研議是否違反保外就醫規定

陳水扁出席女兒牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

2016-12-24  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，在發表致詞時提到前總統馬英九等人。台中監獄表示，有派人監看阿扁談話全程直播，不過目前還無法確認是否有違反保外醫治規定。

陳水扁在保外就醫時雖可外出活動，仍被限制不得出席政治活動、公開演講。不過今天他在陳幸妤診所開幕活動上發表公開談話，除了談及陳幸妤的故事，也感謝總統蔡英文、馬英九等人。據《蘋果》報導，台中監獄表示，有派人負責監看阿扁談話的全程直播，由於這是家庭聚會活動，因此沒有規定阿扁停留的時間，也沒規定致詞時間。獄方目前對於阿扁是否踩到保外醫治紅線，還不願立即做出判斷。。

中監副典獄長林順斌說，阿扁在申請時有提出致詞文稿，雖然無法逐字比對談話與文稿，但阿扁是否有逸脫當初申請的內容，會綜合談話內容和活動過程判斷。林順斌表示，目前無法確認阿扁是否違反保外醫治規定。

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