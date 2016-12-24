羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」

2016-12-24 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前副秘書長羅智強今天（24日）宣布，將分三階段參選台北市長，下午受訪時也表示「國民黨贏面非常大」。

羅智強今天下午宣布參選台北市長，他表示將把參選分成三階段，第一階段設定在明年底前，臉書粉絲團突破百萬門檻就會參選（目前超過27萬）。

他下午接受採訪時表示，台北變天後建設不見、台灣正道不見、兩岸和平消失，想藉此投入台北市長選舉找回真金不換的道理。

他強調，2018國民黨在北市贏面非常大，不要期待柯文哲表現不好，而是國民黨應該團結，距離選戰還有一年多，黨內最後應推出最強棒參選。

此外，他也說國民黨在台北市隨便都有人，可以說「比比皆是」，例如立委曾銘宗，前國民黨立委丁守中等人，他認為都比市長柯文哲還優秀。至於他的優勢則是社群網路經營很久。

被問到羅智強參選，柯文哲今天則表示，「把今天的工作做好，不要想太多，就是連任的最好準備，整天正事不做，這是國家的不正常。」至於臉書按讚數，他則說臉書內容比讚數重要，重點是需要長時間經營。