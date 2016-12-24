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柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備

2016-12-24  16:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪透露連任意願，但面對前立委丁守中、前總統府副秘書長羅智強等國民黨人馬相繼表態將參選北市、及北市議員鍾小平發動罷免等，柯文哲下午出席記者會後說，未來充滿不可預測，但硬是要問的話，就是「把今天的工作做好，不要想太多，就是連任的最好準備，整天正事不做，這是國家的不正常。」

柯文哲下午就AR／VR（擴充實境／虛擬實境）產業現況侃侃而談，會受面對媒體詢問羅智強將參選台北市的看法，柯文哲不願正面回覆，僅稱，「若要談選舉，大家找一天，坐下來好好談。」

媒體持續追問鍾小平發動罷免，以及為何會提前宣布競選連任等問題。柯文哲以英國經濟學人曾訪問他的故事為例，他說，當時經濟學人的人講了一堆關於台北市未來的預測，他耐著性子聽了30分鐘，第一句話就回：「garbage（垃圾）」，對方聽了不太高興，因為對方不曉得他一年前還在台大醫院值班，這代表未來不可預測，有些話講了再講，大家不太相信，但把今天的工作做好，就是連任的最好準備 。

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  • 台北市長柯文哲24日下午出席「西區翻轉，看見改變—VR360體驗記者會」，媒體問及2018台北市長選舉議題，柯文哲神情耐人尋味。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲24日下午出席「西區翻轉，看見改變—VR360體驗記者會」，媒體問及2018台北市長選舉議題，柯文哲神情耐人尋味。（記者羅沛德攝）

  • 柯文哲強調把今天的工作做好，就是做連任的最好準備。（記者羅沛德攝）

    柯文哲強調把今天的工作做好，就是做連任的最好準備。（記者羅沛德攝）

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