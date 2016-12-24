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反同婚人士連署罷免時 黃國昌仍在宣傳婚姻平權...

2016-12-24  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕北北基安定力量聯盟因不滿時代力量立委黃國昌支持同婚修法，今日在汐止號召連署罷免黃國昌。黃國昌則希望反同婚的支持者能夠冷靜、理性看待這項議題，而就在連署活動進行的同時，他人在新北黨部宣傳婚姻平權，兩者形成強烈對比。

綜合媒體報導，罷免活動發起人孫繼正批評黃國昌操作社會議題、製造對立，以及在選前未將同婚修法納入政見，坦言全家人都後悔投給他，因此在今日號召群眾罷免。

黃國昌受訪時表示，希望反同婚的朋友能夠理性、冷靜地看待婚姻平權的問題，至於今天的宣導活動則是很早就安排好，所以上次民眾到服務處陳情時，才說希望能找個雙方都方便的時間地點，他非常樂意與大家溝通。

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  • 立委黃國昌（左二）出席時代力量今天在板橋新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」。（記者何玉華攝）

    立委黃國昌（左二）出席時代力量今天在板橋新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」。（記者何玉華攝）

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相關關鍵字： 反同婚 婚姻平權 孫繼正 黃國昌
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