光復中學校長鞠躬致歉 坦然接受懲處和扣減補助
2016-12-24 16:21
竹市光復中學學生以納粹穿著、旗幟遊行事件，引發軒然大波，校長程曉銘（右）下午率學務主任廖慶麟向各界鞠躬致歉。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市光復中學學生以納粹穿著、旗幟遊行事件，引發軒然大波，校長程曉銘下午率學務主任廖慶麟向各界鞠躬致歉。面對總統府與教育部多所責難，甚至將懲處、扣減補助，程曉銘說這些是校方本來就應該要面對的，他會坦然接受。
程曉銘說，校方於事先審核時，未能深入考究歷史事實背後所延伸的價值性，除學校疏忽外，會追究相關責任，以避免類似事件再次發生。
他說，孩子們在選擇歷史人物時，未能兼顧歷史觀及世界觀，確實是在教育上的失當，對此，在未來教育上自當引導孩子們有更正確的價值觀，讓全校師生共同了解和平及民族平等的重要性。
他強調，學校絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，在此學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子。
他說學校未來必會更積極的輔導，培養孩子多元開闊的國際視野，讓下一代能更有國際觀。
程曉銘說，這件事造成台灣跟以色列、德國之間的感情傷害，學校確實有很大的疏忽，今後將會好好教育孩子，同時這件事也不會處罰學生。
他說，將會立即檢討行政與教學團隊的疏失，並將公告處分的結果。
至於學生方面，程曉銘說許多孩子相當自責，認為此事影響到校譽，但程曉銘說，他將尊重學生的創意，這件事也不會是學生的責任，反而校方要加強學生認識歷史。
面對總統府與教育部多所責難，甚至將懲處、扣減補助，程曉銘說這些是校方本來就應該要面對的，他會坦然接受。
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