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光復中學聲明：對社會大眾鄭重道歉

2016-12-24  14:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹市光復中學對於昨日因學校變裝遊行，引起各界關注及指正，下午對外發表一封嚴正聲明：

一、 於事先審核時，未能深入考究歷史事實背後所延伸之價值性，除學校疏忽外，會追究相關責任，以避免類似事件再次發生。

二、 孩子們在選擇歷史人物時，未能兼顧歷史觀及世界觀，確實是在教育上的失當，對此，在未來教育上自當引導孩子們有更正確的價值觀，讓全校師生共同了解和平及民族平等的重要性。

三、本校絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解 ，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，在此學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子。

四、學校未來必會更積極的輔導，培養孩子多元開闊的國際視野，讓下一代能更有國際觀。

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  • 光復中學變裝遊行扮納粹惹議，今發表聲明對社會大眾鄭重道歉。（記者蔡彰盛攝）

    光復中學變裝遊行扮納粹惹議，今發表聲明對社會大眾鄭重道歉。（記者蔡彰盛攝）

  • 光復中學聲明表示，絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解 ，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，在此學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子。（記者蔡彰盛攝）

    光復中學聲明表示，絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解 ，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，在此學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子。（記者蔡彰盛攝）

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