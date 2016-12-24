高中生扮納粹 府：追究校方責任

總統府今下午表示，針對光復中學學生扮成納粹，將追究校方責任，並且將向相關國家致歉。（記者張嘉明攝）

2016-12-24 14:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品，引發爭議，總統府今天表示，這代表轉型正義的教育刻不容緩；請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。

總統府下午表示，這是對曾經遭遇戰爭迫害苦難的猶太人民極其的不尊重，更是對近代人類歷史的無知。

總統府表示，教育單位的責任，是要教導學生和平與多元的價值得來不易，自由的思想要建立在正義與尊重之上，而非放任不恰當的言行舉止。

總統府指出，這更代表了轉型正義的教育刻不容緩；請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。